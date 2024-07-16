تنس الأهلي يحصد لقب دوري الناشئين

ياسر رشاد - القاهرة - توج فريق التنس الأرضي ناشئين وناشئات بالنادي الأهلي، مرحلة ١٢ سنة ببطولة الدوري العام بعد الفوز على وادي دجلة، في المنافسات النهائية التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم الإثنين.

أقيمت المباريات على ملاعب النادي بمقر الجزيرة، وقدم الفريق عرضًا قويًا خلال المنافسات على المستوى الزوجي والفردي ناشئين وناشئات، ليحسموا لقب البطولة عن جدارة واستحقاق، حيث فاز فريق الناشئين بنتيجة 7-2، بينما فازت الناشئات 5-4.

وعبر طارق صبحي، رئيس جهاز التنس الأرضي بالنادي، عن سعادته بالتتويج بلقب البطولة، مؤكدًا ثقته في ‏عناصر الفريق‎، وأن اللاعبين واللاعبات يسعون دائمًا للانتصارات وحصد الألقاب، مشيرًا إلى أن الجميع قدموا مستويات مميزة، ‏وتعاهدوا على الفوز بكل المباريات وحسم لقب البطولة‎.‎

يقود جهاز التنس الأرضي، طارق صبحي رئيسا للجهاز، وأحمد طارق نائبًا، ومحمود عبد المبدي مديرًا فنيًّا، ويمنى حشيش مدربًا عامًّا للسيدات، وأحمد اللبودي مديرًا إداريًّا، وأحمد عبد السلام مدير قطاع الناشئين.