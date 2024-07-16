شكرا لقرائتكم خبر عن على ماهر يشارك فى مران المصري بختام معسكر بورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

في لقطة طريفة شارك علي ماهر المدير الفني للنادي المصري في مران الفريق، وذلك في ختام معسكر بورسعيد الذي استغرق 48 ساعة فقط، ومن المقرر أن يعود الفريق مساء اليوم إلى القاهرة.

وعلق حساب المصري الرسمي عبر فيس بوك على ظهور علي ماهر في التدريبات: سيظل الذهب يلمع على مر الزمن.

وحرص علي ماهر خلال التدريب الختامي للمصري، على تدريب اللاعبين بشكل متخصص على الركلات الثابتة، استعداداً لاستئناف مباريات الدوري.

ويستعد النادي المصري بقيادة لمواجهة المقاولون العرب فى الجولة الحادية والثلاثين من الدوري من المقرر إقامتها في الرابعة عصر الأحد الحادي والعشرين من يوليو الجاري باستاد برج العرب.

ونجح النادي المصري في السيطرة على المركز الثالث بجدول مسابقة الدوري برصيد 51 نقطة، بعدما خاض الفريق البورسعيدي 29 مباراة، حيث فاز المصري تحت القيادة الفنية لعلي ماهر في 15 مباراة وتعادل في 6 مواجهات وخسر 8 أخرى، وسجل لاعبو المصري 38 هدفاً واستقبلت شباكهم 35 هدفاً آخر.

وأسفرت قرعة الدور التمهيدى الثاني لمنافسات بطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية الموسم الجديد 2024-2025، عن مواجهة المصرى للفائز من كيتارا الأوغندي وممثل ليبيا في الدور التمهيدي الأول.