شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عاطف يقود هجوم مودرن سبورت أمام الأهلي في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن طلعت يوسف المدير الفني لفريق مودرن سبورت عن تشكيل الفريق لمواجهة الأهلي بمسابقة الدوري المصري الممتاز ، وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود حمدي

دفاع: محمود شعبان، محمود رزق، علي الفيل ، طارق طه

وسط:غنام محمد ، عمرو السيسي، احمد كباكا، عبد الكبير الوادي

هجوم: أرنولد ايبا ، أحمد عاطف

ويجلس على مقاعد البدلاء:محمد طارق ، خالد رضا ، جوناثان نجويم، محمد صادق، محمد زعلوك ، علي زعزع، محمد محمود ، عبد الرحمن رشدان ، باسم علي

ويحتل الاهلى المركز الثانى برصيد 60 نقطة بعدما لعب 24 مباراة حقق الفوز في 19 لقاء وتعادل في 3 مباريات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 57 هدفاً وتلقت شباكه 22.

فيما يحتل مودرن سبورت المركز الرابع فى جدول الدوري برصيد 47 نقطة بعدما لعب 29 مباراة حقق 12 فوز وتعادل في 11 مباراة وخسر 6 مواجهات وسجل 31 هدفا وتلقت شباكه 21.

وفاز الأهلى على بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى آخر ظهور بمسابقة الدوري، فيما فاز مودرن سبورت على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف فى الجولة الاخيرة للمسابقة.