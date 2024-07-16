شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا ينتظم فى التدريبات الجماعية للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

انتظم محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة بروكسي المُقبلة في مسابقة كأس مصر.

جاء ذلك، عقب تماثل اللاعب للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها خلال الفترة الماضية، بمزق في العضلة الأمامية، وخضع على أثرها لبرنامج تأهيلي وعلاجي تحت إشراف الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة.

وشارك "شيكابالا" في المران بشكل كامل، والذي شمل الفقرة البدنية والتأهيلية، والحصة الخططية والتقسيمة الفنية، وذلك بعد الاطمئنان على حالته.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة بروكسي، المقرر لها يوم الخميس المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات دور الـ32 لبطولة كأس مصر.