شكرا لقرائتكم خبر عن الأشعة تثبت إصابة عصام ثروت حارس المصري بقطع في الرباط الصليبي والان مع تفاصيل الخبر

أثبتت أشعة الرنين التي خضع لها عصام ثروت حارس مرمى النادي المصري، إصابته بقطع في الرباط الصليبي وذلك بعد تعرضه لإصابة خلال مشاركته في تدريب الفريق أمس الاثنين، على الملعب الفرعي بمقر النادي الاجتماعي بالضواحي.

ويستعد النادي المصري لمواجهة المقاولون العرب فى الجولة الحادية والثلاثين من الدوري من المقرر إقامتها في الرابعة عصر الأحد الحادي والعشرين من يوليو الجاري باستاد برج العرب.

ونجح النادي المصري في السيطرة على المركز الثالث بجدول مسابقة الدوري برصيد 51 نقطة، بعدما خاض الفريق البورسعيدي 29 مباراة، حيث فاز المصري تحت القيادة الفنية لعلي ماهر في 15 مباراة وتعادل في 6 مواجهات وخسر 8 أخرى، وسجل لاعبو المصري 38 هدفاً واستقبلت شباكهم 35 هدفاً آخر.

وأسفرت قرعة الدور التمهيدى الثاني لمنافسات بطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية الموسم الجديد 2024-2025، عن مواجهة المصرى للفائز من كيتارا الأوغندي وممثل ليبيا في الدور التمهيدي الأول