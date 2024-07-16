شكرا لقرائتكم خبر عن جابر ودونجا يشاركان فى تدريب الزمالك بعد الاستبعاد من مواجهة بلدية المحلة والان مع تفاصيل الخبر

شارك الثنائي عمر جابر ونبيل عماد "دونجا" لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية، التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة بروكسي المقبلة في مسابقة كأس مصر.

وكان الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، قد منح الثنائي راحة من مباراة بلدية المحلة التي أقيمت مساء أمس، وخاض عمر جابر ونبيل عماد "دونجا"، الفقرة التأهيلية والبدنية، بجانب الحصة الخططية بشكل طبيعي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة بروكسي، المقرر لها يوم الخميس المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

فى سياق أخر، يخضع الدولي التونسي سيف الدين الجزيرى مهاجم الزمالك لاختبار طبى لتحديد على هامش التدريب الجماعي لتحديد موقفه من مواجهة بروكسى بكأس مصر.

سيف الجزيرى كان تعرض لإصابة عضلية قبل مواجهة طلائع الجيش وتم استبعاده من المباراة، ويرغب جوميز في تحديد موقف الجزيرى من لقاء بروكسى فى الكأس عن طريق الفحص الطبي حتى لا يتعجل في عودته ويتسبب ذلك في تفاقم الإصابة.