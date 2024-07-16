شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة المنشطات تخطر اتحاد الكرة برفع الإيقاف الإجباري عن رمضان صبحي والان مع تفاصيل الخبر

أخطرت لجنة المنشطات المصرية، اتحاد الكرة برفع عقوبة الايقاف الإجباري عن اللاعب رمضان صبحى لاعب فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز، ليصبح من حقه المشاركة مع فريقه بداية من الغد.

واستقرت لجنة المنشطات على رفع عقوبة الإيقاف الإجبارى عن رمضان صبحي، بعدما خضع اللاعب لجلستى استماع فيما نسب إليه من وجود تلاعب فى إحدي عينات التحاليل، وكانت لجنة المنشطات موقعة على اللاعب عقوبة إيقاف إجبارى لحين صدور الحكم النهائى، ثم قررت اللجنة رفع العقوبة لحين صدور الحكم النهائى بعد جلستى الإستماع.