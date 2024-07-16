شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أحداث فارقة لمصر في الألعاب الأولمبية عبر التاريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب متابعو الرياضة على مستوى العالم انطلاق النسخة 33 من دورة الألعاب الأولمبية، المقرر إقامتها في العاصمة الفرنسية «باريس»، خلال الفترة ما بين 24 يوليو الجاري، وتستمر حتى 10 أغسطس المقبل.

وتمتلك مصر سجلا حافلا في المشاركات بدورة الألعاب الأولمبية، ووصل عدد الميداليات التي انتزعها أحفاد الفراعنة 38 ميدالية في مختلف اللعبات.

لكن بعيدا عن التنزيج تمتلك مصر أحداثا خالدة يحفظها كل متابع للرياضة المصرية عن ظهر قلب، وفي مقدمتها موقف محمد رشوان التاريخ الذي سجله السجل الأخلاقي لألأولمبياد كواحد من أفضل المواقف التي تعلي من شأن الرياضة.

ويمكن استعراض أهم 6 أحداث تاريخية لمصر في الأولمبياد كالتالي:

المبارز أحمد حسنين يسجل أول مشاركة مصرية فى الأولمبياد 2012

الرباع السيد نصير صاحب أول ذهبية لمصر فى الدورات الأولمبية 2012

لاعب الكرة حسن علوبة صاحب أول هدف لمصر في نسخة 1920

منتخب مصر لكرة القدم يحصد المركز الرابع فى نسختى 1928 و1964

منتخب مصر لكرة اليد يحصد المركز الرابع في نسخة 2020

محمد رشوان يحصد جائزتي اللعب النظيف، وأحسن خلق رياضي في العالم 1984