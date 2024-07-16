التعادل الايجابي يحسم شوط الأهلي ومودرن سبورت الأول في الدوري

ياسر رشاد - القاهرة - أنتهي الشوط الأول من مواجهة الأهلي ومودرن سبورت بالتعادل الإيجابي والتى تجمع بينهما حاليا على استاد القاهرة الدولي في اللقاء المؤجل من الأسبوع الـ17 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

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وسجل هدف التقدم الأول لمودرن سبورت ارنولد إيبا في الدقيقة 25 من عمر المباراة، ثم تعادل المارد الأحمر عن طريق إمام عاشور في الدقيقة 44.

وبدأ الأهلي المباراة بالتشكيل الآتي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: خالد عبد الفتاح ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وكريم فؤاد.

في خط الوسط: أكرم توفيق وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وإمام عاشور وطاهر محمد طاهر.

في خط الهجوم: وسام أبو علي

فيما جاء تشكيل مودرن سبورت كالتالي:

حراسة المرمى: محمود حمدي

دفاع: محمود شعبان، محمود رزق، علي الفيل ، طارق طه

وسط:غنام محمد ، عمرو السيسي، احمد كباكا، عبد الكبير الوادي

هجوم: أرنولد ايبا ، أحمد عاطف