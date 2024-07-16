المصري يعلن إصابة حارسه بقطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة 

ياسر رشاد - القاهرة - أثبتت تقارير الأشعة التشخيصية باستخدام الرنين المغناطيسي التي خضع لها عصام ثروت حارس مرمى الفريق الأول للكرة بالنادي المصري ، إصابة اللاعب بقطع كامل في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليمنى ، الأمر الذي يحتاج معه اللاعب لتدخل جراحي لإعادة بناء الرباط المقطوع.

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صرح بذلك الدكتور محمود الشحات طبيب الفريق، مضيفًا أن إدارة النادي المصري ستبدأ على الفور في اتخاذ كافة ترتيبات إجراء العملية الجراحية للاعب حرصًا على عودته للملاعب في أسرع وقت ممكن.

كان الحارس عصام ثروت قد تعرض للإصابة خلال مران أمس الاثنين الذي أقيم على ملعب النادي المصري الاجتماعي ببورسعيد ليخضع اللاعب لفحوصات طبية عديدة أثبتت في النهاية اصابته بقطع في الرباط الصليبي.

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