الأربعاء.. انطلاق البطولة الدولية للبوتشيا

ياسر رشاد - القاهرة - بمشاركة 13 دولة..

الثلاثاء 16/يوليو/2024 - 09:38 م 7/16/2024 9:38:07 PM

تستمر مصر في استضافة كبرى البطولات العالمية، حيث تنطلق فعاليات بطولة العالم للبوتشيا-تحدي-القاهرة 2024، المقرر إقامتها الأربعاء 17 يوليو وتستمر حتي 22 يوليو الجاري بمشاركة 13 دولة، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

بطولة العالم للبوتشيا تحدي القاهرة 2024، هي إحدى البطولات التي ستؤهل مشاركيها لبطولة العالم للبوتشيا 2026 ومن المقرر إقامتها في كوريا.

وبدأت الوفود المشاركة في الوصول إلى القاهرة استعدادا لانطلاق البطولة وهم: جنوب أفريقيا، السعودية، الكويت، إيطاليا، البرتغال، الهند، أوكرانيا، أوزبكستان، الصين تايبي، الإمارات، مصر، المغرب، اليونان.

وأكد رئيس الإتحاد المصري لرياضات اللاعبين ذو الشلل الدماغي الدكتور أحمد آدم، أن الاتحاد المصري لرياضات اللاعبين ذوي الشلل الدماغي يحرص دائمًا على صناعة كوادر جديدة ويتم تجهيزهم للمستقبل للاستفادة بهم خلال الأعوام المقبلة.

ووجه آدم الشكر لوزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي الذي يقف داعما للاتحاد في جميع الأنشطة التي يقوم بها، ويعمل على تذليل أى عقبات أمام الاتحاد.