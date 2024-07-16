موراتا يؤكد رحيله عن أتلتيكو والانتقال لهذا النادي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أعلن مهاجم منتخب إسبانيا، ألفارو موراتا، الرحيل عن أتلتيكو مدريد وعودته إلى الدوري الإيطالي مرة أخرى.

وقال موراتا في تصريحات لموقع "كوبا": "سأخضع للفحص الطبي وبعد ذلك، سأنضم إلى ميلان".

وأضاف: "لقد قلت وداعًا لزملائي، سيميوني، مجلس الإدارة، ومن الأفضل أن نفترق عندما لا تتمكن من تقديم 100% من طاقتك".

واختتم لاعب منتخب إسبانيا: "لقد فزت باليورو كلاعب لأتلتيكو مدريد".

الجدير بالذكر أن موراتا سبق له وأن لعب لنادي يوفينتوس الإيطالي من موسم 2014 حتى 2016، وفي موسم 2020/21.

اقرأ أيضًا:

رفع الإيقاف عن رمضان صبحي ويحق له المشاركة أمام الأهلي

ما السر وراء تسمية لامين يامال نجم إسبانيا ذو الأصول المغربية؟

100 عام على التأسيس.. الإسماعيلي يكشف موعد الإعلان عن تفاصيل لقاء الاتفاق السعودي