شكرا لقرائتكم خبر عن عودة مصطفى الزنارى لتدريبات الزمالك استعدادا لبروكسى والان مع تفاصيل الخبر

شارك مصطفى الزناري مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة بروكسي المُقبلة في مسابقة كأس مصر.

وانتظم مصطفى الزناري في التدريبات الجماعية، بعدما انتهى من البرنامج التأهيلي الذي كان يخضع له في الفترة الماضية، بسبب الإصابة التي كان يعاني منها في العضلة الخلفية.

وخاض "الزناري" التدريبات الجماعية بشكل طبيعي، بعد خضوعه لاختبار طبي تحت إشراف محمد أسامة طبيب الفريق، أثبت جاهزيته.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة بروكسي، المقرر لها يوم الخميس المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات دور الـ32 لبطولة كأس مصر.