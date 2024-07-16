شكرا لقرائتكم خبر عن غدا انطلاق الدور قبل النهائي لدوري مراكز الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت مباريات دور الـ 8 لبطولة دوري مراكز الشباب بنسختها العاشرة ، والتي أقيمت علي ملاعب مركز شباب الجزيرة، وأسفرت نتائج مباريات دور الثمانية عن :

فوز الوادي الجديد علي الغربية 3-1 ، وفوز القليوبية على السويس بنتيجة 58-3 بركلات الترجيح بعد تعادل الفريقين 1-1 في الوقت الأصلي للمباراة ، فيما فاز بني سويف علي قنا بنتيجة 2-1 ، والاسماعيلية علي الشرقية 5-0.



وبهذا تأهلت منتخبات الوادي الجديد والقليوبية وبني سويف والاسماعيلية للدور قبل النهائي للبطولة ، المقامة بنظام المنتخبات، وتقام مباريات الدور قبل النهائي علي مدار يومين ، حيث يلتقي الوادي الجديد والقليوبية غدا ، فيما تقام مباراة بني سويف والاسماعيلية يوم الخميس.

وتقام البطولة بنظام المنتخبات حيث تم تجميع قوام كل منتخب من كل مراكز شباب المحافظة، ويقود اللجنة الفنية للبطولة سامي الشيشيني نجم الزمالك والمنتخب الوطني الأسبق ووليد صلاح الدين نجم الأهلي والمنتخب الوطني الأسبق وهشام حنفي نجم الأهلي والمنتخب الوطني الاسبق، كما تم إسناد تدريب المنتخبات لمجموعة من نجوم الكرة القدامى.



ويشرف على التنظيم محمد عبد القادر، وكيل وزارة الشباب والرياضة، ووسام فاروق مدير عام مراكز الشباب وأحمد مختار منسق الدوري.



في نفس السياق شهدت البطولة احراز محمد صبحي عابدين لاعب منتخب سوهاج أسرع هدف في البطولة امام منتخب المنوفية وذلك في الثانية 20 من انطلاق المباراة ، بينما يتصدر محمد رضا لاعب القليوبية ترتيب هدافي البطولة برصيد 5 أهداف يليه كل من احمد مصطفي لاعب الشرقية وحسين اشرف لاعب بني سويف واحمد محمود لاعب الإسماعيلية في المركز الثاني والثالث والرابع في ترتيب الهدافين برصيد 3 أهداف لكل منهم.