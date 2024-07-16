شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 16 / 7 / 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 16 / 7 / 2024 العديد من الأخبار الهامة على رأسها لجنة المنشطات تخطر اتحاد الكرة برفع الإيقاف الإجبارى عن رمضان صبحى ، إقامة بطولة السوبر المصرى بالإمارات من 4 إلى 7 أكتوبر المقبل رسميا

لجنة المنشطات تخطر اتحاد الكرة برفع الإيقاف الإجباري عن رمضان صبحي

أخطرت لجنة المنشطات المصرية، اتحاد الكرة برفع عقوبة الايقاف الإجباري عن اللاعب رمضان صبحى لاعب فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز، ليصبح من حقه المشاركة مع فريقه بداية من الغد.

بطولة السوبر المصري للأبطال بالأمارات من 4 إلى 7 أكتوبر المقبل رسميا

أعلنت الشركة المتحدة للرياضة رسميًا إقامة بطولة كأس السوبر المصري للأندية الأبطال من 4 إلى 7 أكتوبر، والتي ستقام في إمارة أبو ظبي بدولة الإمارات العربية الشقيقة بالتعاون مع مجلس أبو ظبي الرياضي.

الاسماعيلي يواجه الاتفاق السعودى احتفالا بمئوية الدراويش..ومؤتمر صحفي غدا

يعقد ناديا الإسماعيلي والاتفاق السعودي، مؤتمرا صحفيا غدا الأربعاء، لتوقيع عقود ودية الفريقين، في إطار احتفال الإسماعيلى بمئويته.

عودة مصطفى الزنارى لتدريبات الزمالك استعدادا لبروكسى

شارك مصطفى الزناري مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة بروكسي المُقبلة في مسابقة كأس مصر.

أرقام تاريخية.. 14ميدالية تمنح الأثقال نصيب الأسد فى تاريخ الأولمبياد والمصارعة الوصيف

تمتلك رياضة رفع الأثقال "نصيب الأسد " من حيث حصد الميداليات فى تاريخ الفراعنة بمشاركات الدورات الأولمبية برصيد 14 ميدالية ، بينما جاءت المصارعة كوصيف برصيد 8 ميداليات

جابر ودونجا يشاركان فى تدريب الزمالك بعد الاستبعاد من مواجهة بلدية المحلة

شارك الثنائي عمر جابر ونبيل عماد "دونجا" لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية، التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة بروكسي المقبلة في مسابقة كأس مصر.

تعادل منتخب اليد مع السويد 32- 32 وديا استعدادا لأولمبياد باريس

تعادل منتخب مصر لرجال كرة اليد أمام نظيره السويدى بنتيجة 32/32 فى إطار الاستعداد لأولمبياد باريس 2024 المحدد لها الفترة من 26 يوليو الجارى وحتى 11 أغسطس المقبل.