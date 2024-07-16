شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يهزم القناة وديا بهدف عبد الرحمن مجدى والان مع تفاصيل الخبر

حقق فريق الإسماعيلى الفوز على فريق القناة بهدف نظيف، في المباراة الودية التى جمعتهما اليوم الثلاثاء، استعدادا لمواجهة الجونة المقرر لها 22 يوليو الجارى في الدوري.

بدأ الإسماعيلى مباراة القناة بتشكيل مكون من كمال السيد وعصام صبحى وحمدى النقار ومحمد عمار وحاتم سكر ومحمد بيومى ومحمد مخلوف وعبدالرحمن الدح وعمر القط ونادر فرج وحسن صابر.

ودخل الشوط الثانى بتشكيل ضم كل من كمال السيد ومحمد نصر وعماد حمدى وعبدالكريم مصطفى ومحمد عبدالسميع وهشام محمد وعمر الساعى ومروان حمدى وعبدالرحمن مجدى وايريك تراوري وخالد النبريصى، وأحرز هدف الإسماعيلي الوحيد عبدالرحمن مجدى فى الشوط الثانى من المباراة.