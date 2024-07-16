شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مباراة الأهلى ومودن سبورت باستاد القاهرة في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

انطلقت مباراة الأهلي ومباراة مودرن سبورت بإستاد القاهرة المؤجلة من الجولة الـ17 لبطولة الدوري الممتاز ، والتي يُديرها محمد عادل.

ويضم تشكيل الأهلي الذي أعلنه مارسيل كولر مدرب الفريق، كلاً من : محمد الشناوي وخالد عبد الفتاح ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وكريم فؤاد وأكرم توفيق وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وإمام عاشور وطاهر محمد طاهر و وسام أبو علي

ويجلس على مقاعد بدلاء الأهلي ، كلاً من : مصطفى شوبير ومحمد هاني وكريم نيدفيد وأليو ديانج ومروان عطية ورضا سليم وبيرسي تاو ومحمود كهربا وياسر إبراهيم.

فيما يضم تشكيل مودرن سبورت الذي أعلنه طلعت يوسف مدرب الفريق ، كلاً من : محمود حمدي ومحمود شعبان، محمود رزق، علي الفيل ، طارق طه وغنام محمد ، عمرو السيسي، احمد كباكا، عبد الكبير الوادي وأرنولد ايبا ، أحمد عاطف

ويجلس على مقاعد بدلاء مودرن سبورت كلاً من :محمد طارق ، خالد رضا ، جوناثان نجويم، محمد صادق، محمد زعلوك ، علي زعزع، محمد محمود ، عبد الرحمن رشدان ، باسم علي

ويحتل الاهلى المركز الثانى برصيد 60 نقطة بعدما لعب 24 مباراة حقق الفوز في 19 لقاء وتعادل في 3 مباريات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 57 هدفاً وتلقت شباكه 22.

فيما يحتل مودرن سبورت المركز الرابع فى جدول الدوري برصيد 47 نقطة بعدما لعب 29 مباراة حقق 12 فوز وتعادل في 11 مباراة وخسر 6 مواجهات وسجل 31 هدفا وتلقت شباكه 21.

وفاز الأهلى على بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى آخر ظهور بمسابقة الدوري، فيما فاز مودرن سبورت على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف فى الجولة الاخيرة للمسابقة.