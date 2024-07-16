شكرا لقرائتكم خبر عن أبطال الذهب المصري في دورة الألعاب الأولمبية.. 8 ميداليات تاريخة والان مع تفاصيل الخبر

توج ثمانية أبطال مصريين بالذهب في الأولمبياد عبر التاريخ، بعدما استطاعوا حصد الميداليات الذهبية في الألعاب التي نافسوا عليها، وباتوا علامة كبيرة في هذا الحدث سيظل الجميع يذكرهم لما حققوه من إنجاز فريد.

كشف رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، المهندس ياسر إدريس، عن توقعاته لعدد الميداليات التي قد تحصدها مصر في أولمبياد باريس 2024، الذي يمتد من 26 يوليو إلى 11 أغسطس.



وأشار إدريس إلى أنه من المتوقع أن تتراوح هذه الميداليات بين 7 إلى 11 ميدالية.



أكد إدريس أن الرياضات التي يتوقع لها تحقيق نتائج جيدة هي رفع الأثقال، السلاح، الرماية، الخماسي الحديث، التايكوندو، والمصارعة.



وأوضح أن من بين الرياضيين المشاركين هناك لاعبة غطس تبلغ 15 عامًا، وزميلتها التي حققت بطولة العالم في نفس العمر وحصلت على ميدالية أولمبية عندما بلغت 25 عامًا، مؤكدًا أن الخبرة الدولية والمشاركة في البطولات الكبرى تعد أساسية للتألق في الأولمبياد.



وفي ختام حديثه، أكد إدريس أن هناك أبطال مصريين مستعدين بشكل كبير للمنافسة وتحقيق نتائج إيجابية في باريس 2024.

وجاء سجل الذهب المصري في الأولمبياد كالتالي:

السيد نصير – رفع الأثقال- 1928

إبراهيم مصطفى – المصارعة – 1928

خضر التوني – رفع الأثقال – 1936

أنور مصباح – رفع الأثقال - 1936

محمود فياض – رفع الأثقال - 1948

إبراهيم شمس - رفع الأثقال – 1948

كرم جابر – المصارعة – 2004

فريال أشرف – الكاراتيه – 2020