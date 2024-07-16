شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الأول .. الأهلى يتعادل مع مودرن سبورت 1-1 فى الدوري.. صور والان مع تفاصيل الخبر

انتهى الشوط الأول من مباراة الاهلي ومودرن سبورت المُقامة حالياً بإستاد القاهرة المؤجلة من الجولة الـ17 لبطولة الدورى الممتاز بالتعادل بهدف لمثله.

جاءت المباراة حماسية من جانب الفريقين مع انطلاقها وألغى الحكم هدف سجله أفشة في الدقيقة الثامنة بعدما احتسب الحكم ضربة حرة مباشرة على وسام أبو علي مهاجم الأهلي قبل تسديد أفشة الكرة التي جاء منها الهدف الملغي.

بعد الهدف الملغي واصل الأهلي الضغط وسط تراجع من مودرن سبورت الذي اعتمد على الهجمة المرتدة ونجح الأخير في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 27 من تسديدة قوية فشل محمد الشناوي في التصدي لها، وحاول الاهلي شن هجمات مُتتالية على مرمى مودرن لكن "اللسمة الأخيرة" حالت دون ترجمة السيطرة لأهداف وسدد امام عاشور وأفشة أكثر من كرة وألغى الحكم هدف سجله محمد عبد المنعم في الدقيقة 42 للتسلل.

وازدادت المباراة اثارة في الدقائق الأخيرة من جانب الفريقين ونجح امام عاشور في تسجيل هدف التعادل للأهلي في الدقيقة 45 عن طريق امام عاشور الذي أحسن التعامل مع كرة أفشة وسددها برأسه في الشباك ، وحاول الفريقين التسجيل مرة ثانية لكن الشوط الأول ينتهي بالتعادل بهدف لمثله.

ويضم تشكيل الأهلى الذى أعلنه مارسيل كولر مدرب ألفريق، كلاً من: محمد الشنأوى وخالد عبد ألفتاح ورامى ربيعة ومحمد عبد المنعم وكريم فؤاد وأكرم توفيق وحسين الشحات ومحمد مجدى أفشة وإمام عاشور وطاهر محمد طاهر ووسام أبو علي

ويجلس على مقاعد بدلاء الأهلى ، كلاً من: مصطفى شوبير ومحمد هانى وكريم نيدفيد وأليو ديانج ومروان عطية ورضا سليم وبيرسى تأو ومحمود كهربا وياسر إبراهيم.

فيما يضم تشكيل مودرن سبورت الذى أعلنه طلعت يوسف مدرب ألفريق ، كلاً من: محمود حمدى ومحمود شعبان، محمود رزق، على ألفيل ، طارق طه وغنام محمد ، عمرو السيسي، احمد كباكا، عبد الكبير الوادى وأرنولد ايبا ، أحمد عاطف

ويحتل الاهلى المركز الثانى برصيد 60 نقطة بعدما لعب 24 مباراة حقق ألفوز فى 19 لقاء وتعادل فى 3 مباريات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 57 هدفاً وتلقت شباكه 22.

فيما يحتل مودرن سبورت المركز الرابع فى جدول الدوري برصيد 47 نقطة بعدما لعب 29 مباراة حقق 12 فوز وتعادل فى 11 مباراة وخسر 6 مواجهات وسجل 31 هدفا وتلقت شباكه 21.

وفاز الأهلى على بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى آخر ظهور بمسابقة الدوري، فيما فاز مودرن سبورت على المقأولون العرب بهدفين مقابل هدف فى الجولة الاخيرة للمسابقة.



حسين الشحات (3)



مباراة الاهلي ومودرن سبورت (1)



مباراة الاهلي ومودرن سبورت (2)



مباراة الاهلي ومودرن سبورت (4)



مباراة الاهلي ومودرن سبورت (5)



مباراة الاهلي ومودرن سبورت (8)



مدافع مودرن سبورت يحبط هجمة للاهلي



هجمة لحسين الشحات



خالد عبد الفتاح



احتفال امام عاشور بالهدف



احتفال قفشة بالهدف (2)



احتفال قفشة بالهدف (3)



احتفال قفشة بالهدف (4)



امام عاشور (1)



امام عاشور (2)



جماهير الاهلي



حسين الشحات (1)