صفقة انتقال ايدرسون إلى النصر السعودي في مهب الريح

ياسر رشاد - القاهرة - باتت صفقة انتقال حارس مرمى منتخب البرازيل ونادي مانشيستر يونايتد الأنجليزي إلى نادي النصر السعودي، في مهب الريح وتقترب من إعلان فشلها بعدما رفض مادي مانشيستر سيتي العرض المقدم من نادي النصر السعودي.

وكان نادي النصر السعودي قد تقدم بعرض لضم البرازيلي ايدرسون مقابل ٣٠ مليون يورو وهو الرقم الذي وصفه المسئولين بنادي مانشيستر سيتي بالمضحك حيث طلب مسئولو السيتيزنز ٦٠ مليون جنية استرليني للاستغناء عن الحارس البرازيلي وهو ما لم يرد عليه نادي النصر السعودي حتى الان .

وقال الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزو رومانو ان نادي مانشيستر سيتي يرفض انتقال حارسه الدولى البرازيلي إلى نادي النصر السعودي من الاساس و يسعى في نفس الوقت لتجديد التعاقد مع ايدرسون حيث يعد ايدرسون هو الحارس المفضل للمدير الفني الأسباني بيب جوارديولا وبالتالي لن يكون من السهل تعويضه على الإطلاق وفقا لرؤية مسئولي مانشيستر سيتي الذين يرون ايدرسون هو الحارس الأفضل على مستوى العالم في استخدام قدمه خلال اللعب.

في المقابل أكد فابريزو رومانو أن نادي النصر السعودي بدأ في التفاوض مع حارس نادي أتلتيكو بارانيسي البرازيلي بينتو من أجل ضمه لصفوف العالمي خلال فترة الانتقالات الصيفية بعد اقتراب صفقة ايدرسون من الفشل بشكل نهائي.