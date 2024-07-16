وزير الشباب والرياضة يطلق رسميا فاعليات مبادرة "صيف شبابنا"

ياسر رشاد - القاهرة - أطلق مساء اليوم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة فعاليات مبادرة "صيف شبابنا" والتي دشنتها وزارة الشباب والرياضة في عامها الثاني وبثوبها الجديد وتنظمها الوزارة في الأندية ومراكز الشباب بمختلف محافظات الجمهورية وبحضور لفيف من الكيانات والقيادات الرياضية والشبابية وقيادات وزارة الشباب والرياضة.

وزير الشباب : نستهدف مشاركة "٧"مليون مشارك في الفعاليات والتي تبلغ "٣٥٠ "برنامج متنوع

وبدأت الاحتفالية بعرض فيديو وثائقي عن ابرز ما سوف تشتمل عليه الفاعليات الصيفية المختلفة والتي اشتملت علي العديد من المنافسات الرياضية والتحديات لبناء اجسام اقوي وأكثر صلابة بالإضافة الي العديد من الأنشطة الفنية والثقافية المتنوعة والتي سيتم ممارستها في عدد" 5 "آلاف نادي ومركز شباب بإجمالي "٣٥٠ "نشاط وبرنامج متنوع .



موضحا ان الفاعليات قد بدأت بالفعل في تقديم أنشطتها داخل الأندية ومراكز الشباب بمختلف محافظات الجمهورية والتي تنظمها الوزارة وتستمر حتي ٢٠ سبتمبر 2024 وأوضح وزير الرياضة ان الفعاليات من السهل التعرف عليها ومشاركتها من خلال ابلكيشن منصة "كياني "الشبابية ، كما اعلن وزير الرياضة انضمام فاعليات صيف شبابنا الي مهرجان العالم علمين .



وأوضح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ان وزارة الشباب والرياضة بقوة شبابها تعلن عن وجودها بقوة علي ارض الواقع معلنا عن فتح جميع أبواب مراكز الشباب لمختلف طوائف الشعب المصري العظيم .



واضاف الدكتور أشرف صبحي ان البرنامج هدفه شغل أوقـات الفراغ للشباب والفتيات من خــلال ممارسة مختلف والعديد من الأنشطة الرياضية التي تعود بالنفــع والفــائدة على المشـاركة وتساهم في صقـــل مــواهبهـم وبنــاء شـخصيــاتهـم .

وبختام حديثه اثني وزير الشباب والرياضة علي دور الشباب المصري الواعي والفعال علي وسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرهم الإيجابي والداعم للدولة المصرية وقيادتها .

واشار صبحي انه من المستهدف مشاركة ما يفوق "٧ "مليون مشاركة في مراكز الشباب والأندية التابعة لوزارة الشباب والرياضة .

وكلف وزير الشباب والرياضة مديري المديريات بتذليل كافة العقبات والتنسيق بالكامل بشأن تنفيذ فاعليات المبادرة للخروج بالصورة الأمثل والتي تليق وترضي الشباب والأسرة المصرية .

وتتضمن مبادرة صيف شبابنا والتي تنظمها وزارة الشباب والرياضة كل عام وعلي وجه الخصوص الفترة الصيفية لإجازات الطلبة والطالبات وتضمن مجموعة متنوعة من الفعاليات والبرامج خلال فترة الصيف للنشء للشباب في جميع أنحاء مصر، وتتضمن ورش العمل والدورات التدريبية في مجالات مختلفة مثل التكنولوجيا، وريادة الأعمال، والثقافة والفنون، والرياضة، والتطوع، وتعزيز مهارات الشباب، وتطوير قدراتهم، وتوفير فرص للتعلم المستمر.



