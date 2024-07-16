موعد مباراة الزمالك وبروكسي بكأس مصر

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره بروكسي، ضمن منافسات الدور 32 من بطولة كأس مصر.



وكان الزمالك قد تعادل بدون أهداف أمام بلدية المحلة، في الجولة الماضية من الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم، في المباراة التي شهدها ملعب القاهرة الدولي.

ويرغب الفارس الأبيض في تحقيق الفوز على بروكسي من أجل العودة مرة أخرى للانتصارات مرة أخرى.

موعد مباراة الزمالك وبروكسي

تنطلق مواجهة الزمالك أمام بروكسي في تمام الثامنة من مساء الخميس المقبل، والتي يشهدها ستاد المقاولون العرب.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبروكسي

تُنقل مواجهة الزمالك أمام بروكسي عبر قناة أون تايم سبورت، والحاصلة على حقوق بث كأس مصر.