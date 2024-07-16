الأهلي يضرب مودرن سبورت بثنائية ويواصل زحفه نحو القمة

ياسر رشاد - القاهرة - نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من تحقيق فوزا صعبا علي نظيره مودرن سبورت بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الأسبوع ال17 بالدوري المصري.



بدأت المباراة بقوة من جانب الفريقين كل منهما يرغب في الحصول على الثلاث نقاط، الأهلي يأمل في مواصلة سلسلة الانتصارات، والزحف نحو القمة، وملاحقة بيراميدز على الصدارة، بينما يرغب مودرن سبورت في إيقاف قطار الأهلي المنطلق، وحصد الثلاث نقاط، من انياب الفريق الأحمر.

وشهدت الدقيقة الثامنة، هدف ملغي لصالح الأهلي بداعي وجود خطأ عكسي على وسام أبو علي أثناء الهجمة، حيث سدد محمد مجدي أفشة، كرة قوية، سكنت شباك مرمى مودرن سبورت، ولكن محمد عادل يلغي الهدف بداعي تدخل عنيف من قبل وسام أبو علي، على قدم عمرو السيسي.

و تقدم فريق مودرن سبورت بالهدف الأول في الدقيقة 25 عن طريق الكاميروني أرنولد إيبا تشيبينا من تسديدة قوية باغتت حارس الأهلي محمد الشناوي.

وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقة واحدة، نجحت كتيبة الأهلي في إدراك التعادل في شباك مودرن سبورت، وذلك بواسطة نجمه إمام عاشور برأسية مميزة.

وفي الشوط الثاني سجل هدف بيرسي تاو الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 62 من عمر المباراة، وذلك فور نزوله بديلا لطاهر محمد طاهر بصناعة أيضا من البديل رضا سليم الذي نزل بدلا من حسين الشحات.



تشكيل الأهلي ضد مودرن سبورت

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: خالد عبد الفتاح ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وكريم فؤاد.

في خط الوسط: أكرم توفيق وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وإمام عاشور وطاهر محمد طاهر.

في خط الهجوم: وسام أبو علي

وجاء تشكيل مودرن سبورت ضد الأهلي اليوم على النحو التالي:

في حراسة المرمى: محمود حمدي.

في خط الدفاع: محمود شعبان - علي الفيل - محمود رزق - طارق طه.

في خط الوسط: غنام محمد - عمرو السيسي - أرنولد إيبا.

في خط الهجوم: أحمد خالد - أحمد عاطف - عبد الكبير الوادي.