الاتحاد الفرنسي يهدد نظيره الأرجنتيني بشكواه للفيفا بعد الهتافات العنصرية

ياسر رشاد - القاهرة - أصدر الاتحاد الفرنسي لكرة القدم بيانًا رسميًا منذ قليل يهاجم فيه لاعبي منتخب الأرجنتين بعد تتويجهم ببطولة كوبا أمريكا 2024 قبل يومين.

توج منتخب الأرجنتين ببطولة كوبا أمريكا 2024 عقب الفوز في الوقت القاتل على كولومبيا، في المباراة النهائية فجر الإثنين الماضي .



حيث بدأت الأزمة من مقطع فيديو مقتطع من بث مباشر للاعب الأرجنتين إنزو فرنانديز يتضمن إهانات وإساءات عنصرية ضد لاعبي منتخب فرنسا وأصولهم.

وقال الاتحاد الفرنسي في بيان رسمي منذ قليل: “يدين رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، فيليب ديالو، بأشد العبارات التصريحات العنصرية والتمييزية غير المقبولة التي صدرت ضد لاعبي المنتخب الفرنسي، في سياق أغنية غناها لاعبو وجماهير المنتخب الأرجنتيني بعد فوزه بكأس كوبا أمريكا وتم بثها في مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي”.

وتابع: “وأمام خطورة هذه التصريحات الصادمة، والتي تتعارض مع قيم الرياضة وحقوق الإنسان، قرر رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم تحدي نظيره الأرجنتيني والفيفا بشكل مباشر وتقديم شكوى قانونية بسبب تصريحات مهينة عنصرية وتمييزية”.