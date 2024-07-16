تحرك عاجل من أشرف صبحي للتحقيق في واقعة غرق فتاة في نادي الإعلاميين

ياسر رشاد - القاهرة - وجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الجيزة، بمراجعة كافة الإجراءات والضوابط المتبعة فى شأن تشغيل حمام السباحة الأولمبي بنادي الإعلاميين؛ وذلك حيال غرق فتاة في حمام السباحة بالنادي.

وطالب الوزير بمراجعة كافة إجراءات واكواد السلامة المتبعة بحمام السباحة بنادي الإعلاميين بالجيزة، مع إصدار تقرير مفصل عن الواقعة.



وشدد وزير الشباب والرياضة على ضرورة قيام جميع مديريات الشباب والرياضة فى جميع المحافظات بالتأكد من التزام الأندية ومراكز الشباب والمسؤولين بها بضوابط الاستخدام الامن لحمامات السباحة وخاصة خلال فترة الإجازة الصيفية وما يستتبعها من ازدياد كبير لأعداد المترددين والمستخدمين لحمامات السباحة فى الأندية ومراكز الشباب.

وشهد اليوم الثلاثاء 16-7-2024، غرق فتاة في «الحمام الأولمبي» بنادي الإعلاميين، وتم نقلها لأحد مستشفيات منطقة «الشيخ زايد»، وتوفت هناك.

وقالت تقارير محلية، إن لجنة من وزارة الشباب والرياضة، وصلت مقر النادي من أجل التحقيق في واقعة غرق سلمى عبد المنعم أبو سيف.

تعرضت الفتاة للغرق في الحمام الأولمبي بالنادي، ثم نقلت لمستشفى بمنقطة الشيخ زايد، من أجل تلقى الاسعافات الأولية