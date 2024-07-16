الاهلي يُسقط مودرن سبورت بثنائية في الدوري المصري

تمكن النادي الاهلي من الفوز على نظيره مودرن سبورت اليوم الثلاثاء بثنائية مقابل هدف ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز نايل 2023-2024.

وأقيمت مباراة الاهلي ضد مودرن سبورت على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الـ17 المؤجلة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وافتتح التسجيل لـ نادي مودرن سبورت أرنولد إيبا في الدقيقة 26 بينما أدرك التعادل للنادي الاهلي إمام عاشور في الدقيقة 45.

ثم تقدم الاهلي بالهدف الثاني عن طريق بيرسي تاو في الدقيقة 62.

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وبهذا الفوز يتواجد النادي الاهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 63 نقطة، بينما يتواجد فريق مودرن سبورت في المركز الـ 4 برصيد 47 نقطة.

وجاء تشكيل الاهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: خالد عبد الفتاح ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وكريم فؤاد.

الوسط: أكرم توفيق وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وإمام عاشور وطاهر محمد طاهر.

الهجوم: وسام أبو علي