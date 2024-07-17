شكرا لقرائتكم خبر عن نور الطيب عن اعتزال الاسكواش: لا يمكننى المنافسة أثناء محاولتى أن أكون أما والان مع تفاصيل الخبر

كشفت البطلة المصرية نور الطيب المصنفة الرابعة عالمياً لسيدات الاسكواش، سبب اتخاذها قرار الاعتزال في الوقت الحالي، رغم تواجدها في قائمة توب 5 بالتصنيف العالمي للعبة.

وكتبت نور الطيب عبر حسابها على إنستجرام: "لقد كانت رحلة رائعة خاصة خلال السنوات الثلاث الماضية. جاء الوقت الذي لا أعتقد فيه أنني أستطيع الاستمرار في المنافسة على مستوى عالٍ أثناء محاولتي أن أكون أماً".

وأضافت: "لقد كنت متعبة قليلاً في معظم السنوات الثلاث الأخيرة، لكننى أعتقد أنني فخورة أيضًا بتلك السنوات، لقد كانت أفضل السنوات وأكثرها تحديًا في مسيرتي المهنية".

واختتمت: "لكن مرة أخرى أنا سعيدة للغاية لأنني أنهيت مسيرتي باللعب بمستوى رائع، وداعا لفصل الاسكواش، أعتقد أنه لا توجد عودة هذه المرة".

وأعلنت لاعبة مصر المصنفة الثالثة عالميا سابقا نور الطيب اعتزالها، منذ ظهورها لأول مرة فى عام 2004. قدمت الطيب نفسها كواحدة من أكثر اللاعبات شعبية ومهارة فى بطولات رابطة اللاعبين المحترفين PSA.

وصلت اللاعبة البالغة من العمر 31 عامًا إلى أعلى تصنيف في مسيرتها المهنية وهو رقم 3 فى عام 2018 وفازت بـ 16 لقبًا طوال 20 عامًا في رابطة اللاعبين المحترفين.

فى صيف عام 2021 رُزقت نور الطيب وفرج بابنتهما فريدة، وبعد 14 شهرًا من الغياب عن الرياضة، عادت الطيب إلى الملاعب في بطولة بلاك بول المفتوحة فى ديسمبر 2021 حيث وصلت إلى ربع النهائى.

بعد هبوطها إلى المركز 81 عالميًا في فبراير 2022، عادت الطيب إلى المراكز الخمسة الأولى عالميًا بعد سبعة أشهر بعد فوزها بلقب زد أول كأس لها منذ أن أصبحت أمًا.