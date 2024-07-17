شكرا لقرائتكم خبر عن بيرسي تاو يسجل الهدف الثانى للأهلي فى مرمى مودن سبورت والان مع تفاصيل الخبر

سجل الجنوب أفريقي بيرسي تاو لاعب الأهلي هدف التقدم لفريقه أمام مودرن سبورت خلال المبارة المُقامة حالياً باستاد القاهرة المؤجلة من الجولة الـ17 لبطولة الدورى الممتاز.

مودرن سبورت كان قد تقدم بهدف عن طريق أرنولد أيبا، وتعادل أمام عاشور للأهلي قبل أن يضيف بيرسي تاو هدف ثاني للأهلي في الدقيقة 62.

جاءت المباراة حماسية من جانب الفريقين مع انطلاقها، وألغى الحكم هدفا سجله أفشة في الدقيقة الثامنة بعدما احتسب الحكم ضربة حرة مباشرة على وسام أبو علي مهاجم الأهلي قبل تسديد أفشة الكرة التي جاء منها الهدف الملغي.

بعد الهدف الملغي واصل الأهلي الضغط وسط تراجع من مودرن سبورت الذي اعتمد على الهجمة المرتدة ونجح الأخير في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 27 من تسديدة قوية فشل محمد الشناوي في التصدي لها، وحاول الأهلي شن هجمات مُتتالية على مرمى مودرن لكن "اللسمة الأخيرة" حالت دون ترجمة السيطرة لأهداف، وسدد إمام عاشور وأفشة أكثر من كرة وألغى الحكم هدف سجله محمد عبد المنعم في الدقيقة 42 للتسلل.

وازدادت المباراة اثارة في الدقائق الأخيرة من جانب الفريقين ونجح امام عاشور في تسجيل هدف التعادل للأهلي في الدقيقة 45 عن طريق امام عاشور الذي أحسن التعامل مع كرة أفشة وسددها برأسه في الشباك ، وحاول الفريقين التسجيل مرة ثانية لكن الشوط الأول ينتهي بالتعادل بهدف لمثله.

بدأ الشوط الثاني بهجوم من الأهلي، وتعرض حارس موردن لإصابة تلقى على إثرها العلاج وواصل المشاركة في المباراة، وحاول الفريقان التسجيل لكن القوة الهجومية اختفت في أول 15 دقيقة من الشوط الثاني.

ويضم تشكيل الأهلى الذى أعلنه مارسيل كولر مدرب الفريق، كلاً من: محمد الشنأوى وخالد عبد ألفتاح ورامى ربيعة ومحمد عبد المنعم وكريم فؤاد وأكرم توفيق وحسين الشحات ومحمد مجدى أفشة وإمام عاشور وطاهر محمد طاهر ووسام أبو علي

ويجلس على مقاعد بدلاء الأهلى كل من: مصطفى شوبير ومحمد هانى وكريم نيدفيد وأليو ديانج ومروان عطية ورضا سليم وبيرسى تأو ومحمود كهربا وياسر إبراهيم.

فيما يضم تشكيل مودرن سبورت الذى أعلنه طلعت يوسف مدرب الفريق كلاً من: محمود حمدى ومحمود شعبان، محمود رزق، على ألفيل ، طارق طه وغنام محمد ، عمرو السيسي، احمد كباكا، عبد الكبير الوادى وأرنولد ايبا ، أحمد عاطف.

ويحتل الاهلى المركز الثانى برصيد 60 نقطة بعدما لعب 24 مباراة حقق ألفوز فى 19 لقاء وتعادل فى 3 مباريات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 57 هدفاً وتلقت شباكه 22.

فيما يحتل مودرن سبورت المركز الرابع فى جدول الدوري برصيد 47 نقطة بعدما لعب 29 مباراة حقق 12 فوز وتعادل فى 11 مباراة وخسر 6 مواجهات وسجل 31 هدفا وتلقت شباكه 21.

وفاز الأهلى على بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى آخر ظهور بمسابقة الدوري، فيما فاز مودرن سبورت على المقأولون العرب بهدفين مقابل هدف فى الجولة الاخيرة للمسابقة.



احتفال بيرسي تاو بالهدف التاني (1)



احتفال بيرسي تاو بالهدف التاني (2)



احتفال بيرسي تاو بالهدف التاني (3)



احتفال بيرسي تاو بالهدف التاني (4)



احتفال لاعيبة مودرن بصورة رفعت



الشوط التاني مباراة الاهلي ومودرن (1)



الشوط التاني مباراة الاهلي ومودرن (2)



بيرسي تاو وفرحة الهدف مع الجماهير



فرحة اكرم توفيق مع بيرسي تاو



نيو لوك جديد لشعر امام عاشور (1)



نيو لوك جديد لشعر امام عاشور (2)



نيو لوك جديد لشعر امام عاشور (3)



نيو لوك جديد لشعر امام عاشور (4)



نيو لوك جديد لشعر امام عاشور (5)



نيولوك عاشور