شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب المنتخب الأولمبى يكشف خطة علاج وتأهيل كوكا للأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور طارق سليمان، رئيس الجهاز الطبي للمنتخب الأولمبي لكرة القدم، إن الأشعة التى أجريت للاعب أحمد نبيل كوكا أثبتت وجود كدمة فى وجه القدم فى المنطقة القريبة من الإصابة القديمة، والجهاز الطبي يسعى لتجهيز اللاعب جيدا قبل المباريات الرسمية التى تنطلق يوم 24 يوليو بمواجهة الدومينيكان.

وكان أحمد كوكا قد تعرض للإصابة فى الدقيقة 60 من المباراة الودية التى أقيمت مع أوكرانيا وانتهت بالتعادل 1-1، فى إطار استعدادات المنتخب الأوليمبي لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وقام الجهاز الطبي بعمل العلاج الأولى بعد المباراة، ويقوم اللاعب بإجراء جلسات علاجية وتأهيلية تحت إشراف د. صلاح عاشور أخصائي التأهيل والعلاج الطبيعي بمعدل جلستين فى اليوم.

وقام طارق سليمان بالتواصل مع د. أحمد جاب الله رئيس الجهاز الطبي بالنادى الأهلى وأرسل له التقرير والأشعة الخاصة باللاعب.