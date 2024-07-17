شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 16 / 7 / 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 16 / 7 / 2024 العديد من الأخبار الهامة على رأسها فوز الأهلى على مودرن بالدورى والوصول للنقطة 63، وحصول كريم فؤاد على أفضل لاعب بالمباراة، لجنة المنشطات تخطر اتحاد الكرة برفع الإيقاف الإجبارى عن رمضان صبحى، إقامة بطولة السوبر المصرى بالإمارات من 4 إلى 7 أكتوبر المقبل رسميا.

الأهلي يواصل حملة الانتصارات المحلية بثنائية تاو وإمام عاشور فى مودرن سبورت

واصل فريق الأهلي سلسلة انتصاراته المحلية بعدما حقق فوزاً هاماً على مودرن سبورت بهدفين لهدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، باستاد القاهرة فى المباراة المؤجلة من الجولة الـ17 لبطولة الدورى الممتاز .

كريم فؤاد أفضل لاعب فى مباراة الأهلي ومودرن سبورت

حصل كريم فؤاد، لاعب الأهلي، على جائزة رجل مباراة فريقه أمام مودرن سبورت التي أقيمت مساء اليوم، الثلاثاء، باستاد القاهرة المؤجلة الجولة الـ17 لبطولة الدورى الممتاز.

موعد مباريات منتخب مصر الأولمبي فى أولمبياد باريس 2024 يختتم منتخب مصر الأولمبي بقيادة روجيريو ميكالي، اليوم الثلاثاء، تدريباته استعداداً لمواجهة العراق ودياً غداً فى ختام استعداداته للمشاركة في أولمبياد باريس 2024.

لجنة المنشطات تخطر اتحاد الكرة برفع الإيقاف الإجباري عن رمضان صبحي

أخطرت لجنة المنشطات المصرية، اتحاد الكرة برفع عقوبة الايقاف الإجباري عن اللاعب رمضان صبحى لاعب فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز، ليصبح من حقه المشاركة مع فريقه بداية من الغد.

بطولة السوبر المصري للأبطال بالأمارات من 4 إلى 7 أكتوبر المقبل رسميا

أعلنت الشركة المتحدة للرياضة رسميًا إقامة بطولة كأس السوبر المصري للأندية الأبطال من 4 إلى 7 أكتوبر، والتي ستقام في إمارة أبو ظبي بدولة الإمارات العربية الشقيقة بالتعاون مع مجلس أبو ظبي الرياضي.

الاسماعيلي يواجه الاتفاق السعودى احتفالا بمئوية الدراويش..ومؤتمر صحفي غدا

يعقد ناديا الإسماعيلي والاتفاق السعودي، مؤتمرا صحفيا غدا الأربعاء، لتوقيع عقود ودية الفريقين، في إطار احتفال الإسماعيلى بمئويته.

عودة مصطفى الزنارى لتدريبات الزمالك استعدادا لبروكسى

شارك مصطفى الزناري مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة بروكسي المُقبلة في مسابقة كأس مصر.

أرقام تاريخية.. 14ميدالية تمنح الأثقال نصيب الأسد فى تاريخ الأولمبياد والمصارعة الوصيف

تمتلك رياضة رفع الأثقال "نصيب الأسد " من حيث حصد الميداليات فى تاريخ الفراعنة بمشاركات الدورات الأولمبية برصيد 14 ميدالية ، بينما جاءت المصارعة كوصيف برصيد 8 ميداليات

جابر ودونجا يشاركان فى تدريب الزمالك بعد الاستبعاد من مواجهة بلدية المحلة

شارك الثنائي عمر جابر ونبيل عماد "دونجا" لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية، التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة بروكسي المقبلة في مسابقة كأس مصر.

تعادل منتخب اليد مع السويد 32- 32 وديا استعدادا لأولمبياد باريس

تعادل منتخب مصر لرجال كرة اليد أمام نظيره السويدى بنتيجة 32/32 فى إطار الاستعداد لأولمبياد باريس 2024 المحدد لها الفترة من 26 يوليو الجارى وحتى 11 أغسطس المقبل.