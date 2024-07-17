شكرا لقرائتكم خبر عن مباراة الاهلي ضد مودرن سبورت .. كتيبة كولر تعزز صدارتها للأقوى هجوما بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

عززت كتيبة الأهلي مع المدرب السويسري مارسيل كولر من صدارتها للأقوى هجوما بالدوري المصري هذا الموسم، بعد تسجيل الفريق الأحمر هدفين في مرمى فيوتشر ليصل إلى 59 هدفا.

وحقق فريق الأهلي فوزا مثيرا على نظيره مودرن سبورت، بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم الثلاثاء، على استاد القاهرة، والمؤجلة من الجولة الـ17 لبطولة الدوري الممتاز.

ويحتل الاهلى المركز الثانى برصيد 63 نقطة بعدما لعب 25 مباراة حقق الفوز في 20 لقاء وتعادل في 3 مباريات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 59 هدفاً وتلقت شباكه 23.

وواصل فريق الأهلى سلسلة انتصاراته محققا الفوز الرابع عشر على التوالي على حساب مودرن سبورت بعدما حول تأخره بهدف للفوز بهدفين مقابل هدف في المباراة التى أقيمت بينهما باستاد القاهرة والمؤجلة من الجولة الـ17.