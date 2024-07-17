شكرا لقرائتكم خبر عن عدد ميداليات مصر فى الأولمبياد عبر التاريخ.. 38 تتويجا متنوعا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصدت مصر عبر تاريخا الأولمبي 38 ميدالية متنوعة، قبل المشاركة في أولمبياد باريس 2024 التي تنطلق بعد أيام قليلة.

وتشارك البعثة المصرية بأكبر عدد من اللاعبين على مدار تاريخها في الدورات الأولمبية في أولمبياد باريس 2024، التي تقام خلال الفترة من 26 يوليو حتى 11 أغسطس المقبل، بواقع 148 لاعباً ولاعبة أساسيا و16 لاعبا احتياطيا بإجمالي عدد لاعبين 164 لاعباً يمثلون 22 رياضة، كما تعد بعثة الفراعنة الأكبر في تاريخ العرب وأفريقيا.

وجاءت قائمة الألعاب الرياضية التي تشارك فيها مصر كالتالي: ألعاب القوى، كرة القدم، كرة اليد، كرة الطائرة وكرة الطائرة شاطئية، ألعاب الماء (السباحة، والغطس والسباحة التوقيعية)، شراع، تجديف، ملاكمة، تايكوندو، جودو، مصارعة، رفع الأثقال، تنس، تنس طاولة، الخماسي الحديث، السلاح، الجمباز، الرماية، القوس والسهم، الدراجات، الفروسية، الكانوي والكياك.

ويحمل علم مصر في حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 الثنائي أحمد الجندي صاحب فضية أولمبياد طوكيو في الخماسي الحديث، وسارة سمير صاحبة برونزية أولمبياد ريو في رفع الأثقال.

وجاءت ميداليات مصر الأولمبية كالتالي:

المجموع – 38 ميدالية

الذهب – 8 ميداليات

الفضة – 11 ميدالية

البرونز – 19 ميدالية