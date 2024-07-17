شكرا لقرائتكم خبر عن كولر: سأعيد تقييم هدف مودرن سبورت فى الشناوى.. وعقدى مستمر مع الأهلي موسمين والان مع تفاصيل الخبر

صرح السويسرى مارسيل كولر، المدير الفنى لفريق الأهلى، أنه سوف يعيد تقييم الهدف الذى تم تسجيله بمرمى محمد الشناوى أثناء أحداث الشوط الأول.

وأوضح كولر خلال المؤتمر الصحفى عقب مباراة مودرن سبورت قائلا: "مستوى فريق الأهلى كان متراجعا فى الشوط الأول، ولكن عندما أحرزنا هدف التعادل قبل نهاية الشوط جعل اللاعبين تدخل الشوط الثانى بحافز كبير، وهذا ظهر أثناء سير الشوط الثانى، وسعيد بإحراز الجنوب أفريقى بيرسى تاو هدفا بالرأس وصناعة المغربى رضا سليم عقب مشاركتهما بدقائق معدودة".

وأكد كولر: "أتقبل استقبال فريق الأهلى الأهداف فى المباريات بسبب ضغط اللقاءات، حيث نخوض أكثر من مباراة فى الأسبوع الواحد".

وعلق مارسيل كولر على أنباء رحيله عن النادى الأهلى وتدريب أحد الأندية السعودية: "عقدى مع النادى الأهلى مستمر لمدة موسمين".

تقدم أرنولد أيبا لموردن سبورت في الدقيقة 26، وتعادل إمام عاشور للأهلي في الدقيقة 45 قبل أن يُضيف بيرسي تاو الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 62.

بهذه النتيجة يرفع الأهلي رصيده إلى 63 ويستمر في المركز الثاني بعدما لعب 25 مباراة حقق الفوز فى 20 لقاء وتعادل فى 3 مباريات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 59 هدفاً وتلقت شباكه 23.

فيما يتجمد رصيد مودرن سبورت عند 47 نقطة بعدما لعب 30 مباراة حقق 12 فوز وتعادل فى 11 مباراة وخسر 7 مواجهات وسجل 32 هدفا وتلقت شباكه 23.