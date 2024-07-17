شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل مهاجم الحرس: ننتظر مفاوضات الزمالك الرسمية واللاعب يمتلك عرضين إماراتيا وروسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد الجيلاني، وكيل أعمال محمود ممدوح مهاجم فريق حرس الحدود، أن هناك تواصلا مع أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، بشان ضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأوضح الجيلاني خلال تصريحاته لبرنامج "الهدف" مع الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، عبر شاشة أون سبورت 2، أن الاتفاق مع اللاعب تم، لكن تتبقى خطوة تفاوض الزمالك مع حرس الحدود، خاصة أن اللاعب ما زال مرتبطاً بعقد سارٍ مع ناديه.

وأضاف الجيلاني أنه يمتلك في الوقت الحالي عرضاً إماراتيا وآخر روسيا لمحمود ممدوح، ومن المنتظر أن تتم مناقشة كافة العروض للوقوف على أفضلها وتحديد وجهة اللاعب المقبلة.