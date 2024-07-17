شكرا لقرائتكم خبر عن فرق القابضة للمطارات وشركاتها التابعة تتأهل لبطولة الجمهورية للشركات والان مع تفاصيل الخبر

حققت فرق النشاط الرياضي بكل من الشركة القابضة والشركة المصرية للمطارات وشركة ميناء القاهرة الجوي إنجازا رياضيا بالتأهل للمشاركة في بطولة الجمهورية للشركات بعدة ألعاب. حيث تأهل فريق كرة القدم الشاطئية بالشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، ومن الشركة المصرية للمطارات تأهل كل من فريق كرة القدم الشاطئية وفريق كرة القدم الخماسية، ومن شركة ميناء القاهرة الجوي تأهلت فريق كرة القدم الشاطئية وكرة القدم الخماسية والشطرنج.

يأتى ذلك في إطار حرص وزارة الطيران المدني والشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية على دعم النشاط الرياضي والاجتماعي للعاملين من أجل رفع الروح المعنوية وتشجيع ممارسة الرياضة لما لها من أثر إيجابي بدنيا ومعنويا، ومن أجل تمثيل قطاع الطيران المدني بمختلف الأحداث الرياضية - ومن جانبه هنأ المهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية القائمين على النشاط الرياضي بالشركات الثلاث والأجهزة الفنية واللاعبين بالتأهل للمشاركة في البطولة، متمنيا لهم تحقيق نتائج طيبة والتحلي بالروح الرياضية، وتمثيل مشرف يليق باسم قطاع الطيران المدني عموما والمطارات والملاحة الجوية المصرية على وجه الخصوص.