شكرا لقرائتكم خبر عن حكام الفيفا يحذرون من الخشونة والعنف فى اجتماع تنسيقى مع لاعبي المنتخب الأولمبي والان مع تفاصيل الخبر

عقد مسئولو لجنة الحكام بالفيفا برئاسة فيكتور جوميز اجتماعا تنسيقيا مع لاعبي المنتخب الأولمبي لكرة القدم اليوم عبر الفيديو كونفراس للتأكيد على عدد من التعليمات المهمة والضرورية واللازمة فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 والتى يستهلها بمواجهة جمهورية الدومينيكان يوم 24 يوليو الجاري فى الجولة الأولى.

وتضمنت تعليمات الفيفا ضرورة احترام المنافس وإعلاء الروح التنافسية المشروعة دون اللجوء إلى العنف والألعاب الخطرة التى تتسبب فى عقوبات رادعة والإنذار أو الطرد، وكذلك احترام حكم المباراة دون الضغط عليه ومضايقته، لأن ذلك ينعكس على الفريق بالسلب خلال اللقاء.

حضر اللقاء كل اللاعبين، وقام بالتنسيق محمود حرب المدير الإداري للمنتخب، وجاء الاجتماع مثمرا ومفيدا للاعبين، خاصة أن الهدف منه تذكيرهم بضرورة الالتزام الكامل بقواعد وقانون اللعبة.