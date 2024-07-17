الاتحاد يقطع الطريق على «ريمونتادا» النصر مع ديابي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشف الصحفي جاكوب تانسويل عن اتخاذ الاتحاد للخطوة الأكثر جدية في مساعيه لضم موسى ديابي جناح أستون فيلا الملاحق من النصر منذ الصيف الماضي.

الفريق العاصمي السعودي حاول جاهدا ضم ديابي من باير ليفركوزن خلال سوق الانتقالات الصيفي الماضي لكنه خسر الصراع أمام أستون فيلا الذي ضمه مقابل 55 مليون يورو، ووقع معه عقدا يمتد حتى صيف 2028.

وشهدت الأسابيع القليلة الماضية أخبارا مكثفة حول رغبة النصر القيام بـ»ريمونتادا» في صفقة ديابي، والتقدم بعرض جديد لضمه من أستون فيلا، مع أنباء عن دخول الاتحاد في مفاوضات مع اللاعب وممثليه.

تاسويل، الصحفي في موقع «The Athletic»، أوضح أن الاتحاد يستعد خلال الأيام القليلة القادمة لتقديم عرض مغر جدا للفريق الإنجليز لضم ديابي، وهو ما يضع خطط النصر لضم اللاعب في مهب الريح، إلا إن تحرك سريعا وقدم عرضا آخر.

وشارك ديابي بقميص أستون فيلا في 54 مباراة خلال الموسم الماضي سجل خلالها 10 أهداف، ليساعد النادي في العودة إلى دوري أبطال أوروبا بعد غياب طويل عن البطولة.

يشار إلى أن الحساب الرسمي لوكالة AIS Sport Service، التي تدير أعمال ديابي، تابع أخيرا حساب نادي الاتحاد، عبر منصة إنستقرام، وهو ما عد إشارة واضحة على أن المفاوضات بين النادي السعودي واللاعب وصلت إلى مراحل متقدمة جدا.

من جهة ثانية أنهى نادي الاتحاد الاتفاق مع نادي روما الإيطالي للتعاقد مع الثنائي حسام عوار وجان أوليفياس، وفقا لمصادر موقع «فوت ميركاتو» الفرنسي، والصحافي الإيطالي فابريزيو رومانو.

ووفقا للمصادر نفسها، أرسل نادي الاتحاد العرض الرسمي إلى نادي روما، من أجل قبوله وتوقيع العقود، إذ اتفق الطرفان على دفع نادي الاتحاد 15 مليون يورو للصفقتين، إضافة إلى مكافآت لم تكشف تفاصيلها.

وتشير المصادر نفسها إلى أن التوقيع الرسمي للثنائي سيكون خلال الأيام المقبلة، من أجل إلحاقهما بمعسكر نادي الاتحاد الصيفي القائم حاليا.

ويخوض نادي الاتحاد معسكر إعداد في الوقت الحالي، في إسبانيا، تحت قيادة مديره الفني الجديد الفرنسي لوران بلان.

ويستهل الاتحاد مشواره في دوري روشن السعودي بمواجهة الخلود في لقاء الجولة الأولى لموسم 2024-2025.

مفاوضات الاتحاد مع موسى ديابي: