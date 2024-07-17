شكرا لقرائتكم خبر التسجيلات لن تعصف بالبلوي مع الخلود ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قالت مصادر مطلعة لـ»مكة» من النادي القصيمي الصاعد حديثا لدوري روشن إن المدير التفنيذي للفريق الكروي الأول بنادي الخلود حامد البلوي سيمارس عمله في منصبه الجديد دون عوائق، وإنه لا يوجد ما يهدد عمله في المستقبل بعد أن تم تعيينه بشكل رسمي الأسبوع الماضي بقرار من رئيس النادي محمد الخليفة.

واتجه النادي لتنصيب البلوي مديرا تنفيذيا لكرة القدم بالنادي قياسا بعد تجربته الناجحة في المنصب لفريق الاتحاد في يونيو 2020.

القرارات القضائية

وأرجعت المصادر ثقتها باستمرار عمل المدير التنفيذي للخلود الصاعد لأول مرة في تاريخه لدوري روشن إلى تنفيذ القرارات القضائية وفقا للائحة الانضباط والأخلاق، والمحددة بفرض غرامة مالية على حامد البلوي قدرها 300 ألف ريال.

بعد انقضاء فترة إيقافه عن النشاط الرياضي مدة 6 أشهر، على خلفية قضية التسجيلات الشهيرة التي جمعت النصر والاتحاد واللاعب المغربي عبد الرزاق حمدالله والبلوي في 2023، حيث اتهم الأول الثلاثي الأخير بالتواصل معا بطريقة غير قانونية مما كلفهم فرض عقوبات مختلفة عليهم بواسطة الاتحاد السعودي لكرة القدم.

واتهم النصر البلوي تحديدا بالتحدث هاتفيا مع حمدالله لإقناعه باللعب للاتحاد خلال فترة سريان عقده، وقد عوقب الرجل بالإيقاف لمدة 6 أشهر وفرض غرامة مالية قدرها 300 ألف ريال.

صفقات كروية

يشار إلى أن نادي الخلود عقد صفقات كروية عدة لتثبيت الفريق في دوري روشن أبرزها محمد جحفلي وحمدان الشمراني وعبد الله هوساوي إلى جانب التعاقد مع حارس الاتحاد السابق البرازيلي جروهي، بعد أن تعاقد النادي مع المدرب البرتغالي باولو دوراتي. وسيبدأ الفريق تحضيراته في تركيا غدا الخميس ولمدة 21 يوما، حيث سيخوض 7 تجارب كروية قبل عودته للسعودية في الـ 8 من أغسطس المقبل.

من جهة أخرى أكدت تقارير مصرية أن أليو ديانج لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سوف ينتقل إلى الخلود السعودي، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة بدون أحقية الشراء.

وأشارت إلى أن ديانج سوف ينضم لمعسكر الخلود الخارجي استعدادا للموسم الجديد، وسوف يحصل الأهلي على مبلغ 550 ألف دولار نظير الإعارة».

مشروع التخصيص

وانتعش الخلود الذي سجل منجزا تاريخيا وغير مسبوق بالصعود لأول مرة في تاريخه إلى الدوري السعودي للمحترفين، بخبر دخوله ضمن قائمة الأندية المستهدفة في الفترة القريبة المقبلة ضمن مشروع التخصيص الذي انطلق في العام الماضي بأندية الهلال والنصر والاتحاد والأهلي، ثم أندية الدرعية ونيوم والقادسية والعلا، قبل أن تأتي المرحلة التالية باستهداف دخول 14 ناديا إلى مشروع تخصيص الأندية الرياضية واستثمارها التي كان من بينها نادي الخلود.

وتعاقدت إدارة نادي الخلود بعد الصعود إلى الدوري السعودي للمحترفين مع المدرب البرتغالي باولو دوارتي لقيادة الفريق في الموسم المقبل، بعد أن قاد مؤخرا منتخب توجو.

ويتمتع المدرب البرتغالي، الذي ولد في 6 أبريل (نيسان) 1969 بخبرة كبيرة في مجال التدريب بدأت منذ عام 2004، حيث تولى تدريب ليريا في الفترة من 2004 إلى 2006، وقاد الفريق للتأهل لكأس الاتحاد الأوروبي.

وكانت تجربة دوارتي الأبرز مع منتخب بوركينا فاسو في الفترة من 2008 إلى 2012، حيث نجح في بناء فريق قوي أسهم في تحسين ترتيبه عالميا من المركز الـ109 إلى الـ49، كما تولى تدريب منتخب الجابون في الفترة من 2012 إلى 2013، ثم عاد لتدريب بوركينا فاسو عام 2015، وقاد الفريق إلى نصف نهائي كأس أفريقيا للأمم عام 2017.

قضية حامد البلوي: