شكرا لقرائتكم خبر «استاد المربع».. معلم أيقوني في قلب الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشفت شركة تطوير المربع الجديد عن تصميم مشروع «استاد المربع الجديد»، معلم معماري مميز في قلب مدينة الرياض بطاقة استيعابية تزيد على 45 ألف مقعد.

ويعد الإستاد أحد مكونات «المربع الجديد» الأساسية للوجهة التي يتم تطويرها في مدينة الرياض.

ويشكل استاد المربع الجديد وجهة مجتمعية نابضة بالحياة، بتصميم مستوحى من شجرة الطلح التي تعد أحد معالم الطبيعة في وادي حنيفة، ويتميز تصميم الإستاد بدمج التصميم العصري المبتكر وعناصر الحداثة والاستدامة التي تميز المربع الجديد.

ومن خلال المساحات متعددة الاستخدامات سيتمكن استاد المربع الجديد من استضافة مجموعة متنوعة من الفعاليات والأنشطة الرياضية، والمناسبات الترفيهية ومسابقات الألعاب، والمعارض، والفعاليات التعليمية، وغيرها، إضافة إلى أحدث التقنيات لضمان تقديم تجربة شخصية فريدة من نوعها للمشجعين والمشاركين في الفعاليات.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة تطوير المربع الجديد مايكل دايك «يجسد استاد المربع الجديد مسيرة تحول الرياض إلى وجهة عالمية نابضة بالحياة في الرياضة والثقافة والترفيه، مشيرا إلى أنه من المتوقع الانتهاء من مرحلة البناء بنهاية عام 2032.