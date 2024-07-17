ناد سعودي يرغب في استقطاب روكي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت صحيفة «سبورت» الإسبانية أن مهاجم برشلونة الصاعد، البرازيلي فيتور روكي (19 عاما) تلقى عرضا سعوديا رسميا وصل إلى قادة برشلونة؛ حيث يستهدف دوري روشن استقطاب المهاجم البرازيلي الواعد.

وانضم روكي إلى برشلونة الشتاء الماضي، قادما من أتلتيكو باراناينسي البرازيلي، مقابل رسوم مالية تقدر بـ30 مليون يورو (بخلاف الحوافز والمتغيرات)، لكن الدولي البرازيلي لم يحظ بمساحة لعب كافية مع الفريق الكتالوني، تحت قيادة المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز.

ولا يبدو فيتور روكي مرحبا بفكرة الرحيل عن برشلونة على سبيل الإعارة، كما لا يريد قادة النادي السماح بمغادرة لاعبهم معارا مع إدراج بند يسمح بالشراء النهائي، ما دام أن قيمة الشراء ستكون أقل بكثير من القيمة السوقية للمهاجم البرازيلي.

وأدت هذه المعطيات إلى تصنيف العرض السعودي بالمغري للنادي، لكن إتمام الصفقة سيتطلب بالطبع موافقة اللاعب على مغادرة كرة القدم الأوروبية سريعا، والانتقال إلى الدوري السعودي في سن صغيرة جدا.

ولم يوضح المصدر القيمة المالية للعرض السعودي، لكنه أشار إلى أنه بقيمة ستجعل برشلونة قادرا على تحقيق ربح مالي، من شأنه أن يساعد النادي على إتمام صفقة الجناح الأيسر الإسباني نيكو ويليامز، قادما من أتلتيك بيلباو.