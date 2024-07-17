بيدري يغيب عن الجولة التحضيرية للبارشا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشفت تقارير من الصحف الإسبانية، صباح أمس، عن مدة إصابة نجم نادي برشلونة والمنتخب الإسباني، بيدري غونزاليس، بعد إصابته الأخيرة في كأس أمم أوروبا 2024.

وكان لاعب خط الوسط الهجومي رفقة منتخب بلاده إسبانيا، في نهائيات يورو 2024 التي انتهت قبل يومين بتتويج منتخب «لا روخا» بلقبه الرابع تاريخيا، إلا أن اللاعب لم يكمل البطولة بعد إصابته في مواجهة ألمانيا بربع النهائي.

وذكرت صحيفة «موندو ديبورتيفو»، أن بيدري عاما توجه إلى برشلونة عقب احتفالات الماتادور الإسباني بلقب اليورو، من أجل الخضوع لفحوص طبية صباح أمس، لمعرفة مدة الغياب وقوة الإصابة.

وحسب النتائج الأولية للفحوصات، من المقرر أن يغيب النجم الواعد لمدة شهر، ما سيبعده عن الجولة التحضيرية للبارشا في الولايات المتحدة الأمريكية.