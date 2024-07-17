اخبار الرياضه

بيدري يغيب عن الجولة التحضيرية للبارشا

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر بيدري يغيب عن الجولة التحضيرية للبارشا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل


- بواسطة أيمن الوشواش - كشفت تقارير من الصحف الإسبانية، صباح أمس، عن مدة إصابة نجم نادي والمنتخب الإسباني، بيدري غونزاليس، بعد إصابته الأخيرة في كأس أمم أوروبا 2024.

وكان لاعب خط الوسط الهجومي رفقة منتخب بلاده إسبانيا، في نهائيات يورو 2024 التي انتهت قبل يومين بتتويج منتخب «لا روخا» بلقبه الرابع تاريخيا، إلا أن اللاعب لم يكمل البطولة بعد إصابته في مواجهة ألمانيا بربع النهائي.

وذكرت صحيفة «موندو ديبورتيفو»، أن بيدري عاما توجه إلى برشلونة عقب احتفالات الماتادور الإسباني بلقب اليورو، من أجل الخضوع لفحوص طبية صباح أمس، لمعرفة مدة الغياب وقوة الإصابة.
وحسب النتائج الأولية للفحوصات، من المقرر أن يغيب النجم الواعد لمدة شهر، ما سيبعده عن الجولة التحضيرية للبارشا في الولايات المتحدة الأمريكية.

كانت هذه تفاصيل خبر بيدري يغيب عن الجولة التحضيرية للبارشا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا