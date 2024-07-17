الامارات | 64 مباراة ودية تجهز أندية المحترفين للموسم الجديد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت أندية دوري أدنوك للمحترفين بكرة القدم الـ14 حتى الآن عن خوض 64 مباراة ودية في العدد الإجمالي خلال مرحلة الاستعداد للموسم الجديد (2024-2025)، سواء خلال معسكرات الإعداد الخارجية الحالية أو عقب العودة إلى الدولة، وذلك قبل انطلاق الدوري رسمياً اعتباراً من 23 أغسطس المقبل.

ووفقاً لإحصائية رصدتها «الإمارات اليوم»، فإن ناديي عجمان والعروبة يتصدران قائمة أكثر الفرق خوضاً للمباريات الودية استعداداً للموسم الجديد، إذ سيخوض كل منهما ست مباريات، فيما ستستعد ستة أندية، هي: الوصل والشارقة والجزيرة وبني ياس والبطائح وخورفكان للموسم الجديد بخوض خمس مباريات ودية لكل نادٍ، بينما ستخوض أربعة أندية هي: شباب الأهلي والعين واتحاد كلباء ودبا الحصن، أربع مباريات ودية لكل نادٍ، إضافة إلى ثلاث مباريات لكل من فريقي الوحدة والنصر.

ويأمل الوصل الذي يعسكر في هولندا في تجهيز نفسه جيداً للموسم الجديد، للدفاع عن لقبي دوري أدنوك للمحترفين وكأس رئيس الدولة، حيث يدشن «الإمبراطور» مبارياته الودية بلقاء فريق أياكس الهولندي غداً، علماً أن معسكر الوصل الخارجي سيستمر حتى الثاني من أغسطس المقبل.

وعلى صعيد فريق شباب الأهلي، فقد دشن إعداده بتجمع داخلي في الأول من يوليو الجاري، وغادرت بعدها بعثة الفريق بقيادة المدرب الجديد باولو سوزا إلى المعسكر الخارجي في النمسا الذي يستمر حتى 25 الجاري، إذ استهل الفريق مبارياته الودية أمام فريق إس كيه جابينغ النمساوي، وفاز عليه بتسعة أهداف نظيفة، علماً أن شباب الأهلي يستهل مشواره في دوري أدنوك باللعب على ملعبه بلقاء البطائح، وقبل انطلاق الموسم، فإن شباب الأهلي سيواجه نظيره فريق سابهان الإيراني في الدور الأول من ملحق دوري أبطال آسيا للنخبة.

ويستعد فريق العين صاحب المركز الثالث في ترتيب الدوري للموسم المنصرم، للموسم الجديد بمعسكر خارجي في المغرب، إذ سيغادر الفريق غداً ويدشن تدريباته اليومية 19 الجاري، وسيستمر المعسكر الخارجي للعين حتى 11 أغسطس المقبل.

وعلى صعيد فريق الشارقة الذي احتل المرتبة الرابعة في ترتيب الدوري، فقد واصل معسكره الخارجي في النمسا بقيادة مدربه الروماني كوزمين.

وبالنسبة لفريق الوحدة فهو بدوره يواصل معسكره الخارجي الحالي في صربيا بقيادة مدربه النرويجي روني ديلا، وسيخوض الفريق ثلاث مباريات ودية أيام 18 و23 و27 الجاري، في حين يقيم فريق النصر معسكره الخارجي في هولندا، بقيادة المدرب الهولندي ألفريد شرودر، ودشن الفريق مبارياته الودية في المعسكر بلقاء منتخب غانا للشباب، وتعادل معه بنتيجة (4-4)، ويؤدي فريق بني ياس معسكره الخارجي في صربيا بقيادة المدرب الجديد البرتغالي جواو بيدرو سوزا.

ويقيم فريق الجزيرة معسكره الخارجي في إسبانيا بقيادة مدربه الجديد المغربي الحسين عموتة، ويلعب الفريق خمس مباريات ودية يستهلها أمام الوكرة القطري 19 الجاري، واستقر فريق عجمان بقيادة مدربه الصربي غوران على إقامة معسكره الخارجي الذي يستمر لمدة 20 يوماً في صربيا ويستمر حتى 17 أغسطس المقبل، تتخلله خمس مباريات ودية، فيما سيخوض الفريق مباراة ودية واحدة عند العودة إلى الدولة، فيما يقيم فريق اتحاد كلباء معسكره الخارجي في سلوفينيا، وذلك بقيادة مدربه الجديد الصربي فوك رازوفيتش الذي تولى مهمة تدريب الفريق خلفاً للمدرب الإيراني فرهاد مجيدي.

وأقام فريق البطائح معسكره الخارجي في سلوفينيا، ويستمر حتى الثامن من الشهر المقبل فيما أقام فريق دبا الحصن الصاعد حديثاً إلى دوري المحترفين، معسكره الخارجي في تركيا الذي يستمر حتى الثاني من أغسطس المقبل، ويقود الفريق البرازيلي كايو زاناردي في حين يقيم فريق العروبة الصاعد أيضاً حديثاً لدوري المحترفين، معسكره الخارجي في مصر بقيادة المدرب البرتغالي برونو بيريرا.

. مباريات الأندية الودية ستقام خلال معسكرات الإعداد الخارجية الحالية أو عقب العودة إلى الدولة.