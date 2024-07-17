طه إسماعيل: ذكاء لاعبي الأهلي وتغييرات كولر سبب الفوز على مودرن سبورت

ياسر رشاد - القاهرة - كشف المحلل الرياضي ولاعب الأهلي السابق طه إسماعيل، سبب فوز المارد الأحمر على مودرن سبورت في بطولة الدوري العام المصري.



وكان الأهلي قد نجح في تحقيق الفوز على مودرن سبورت بهدفين مقابل هدف واحد ليقترب أكثر من صدارة ترتيب الدوري العام المصري لهذا الموسم.

وتحدث طه إسماعيل في تصريحات تلفزيونية، حيث قال: "بالتأكيد، الأهلي نجح في الفوز من خلال ذكاء بعض اللاعبين وتغييرات المدرب السويسري كولر بنزول بيرسي تاو ورضا سليم".

وتابع: "بشوف أن الأهلي لعب لقاء جيد رغم الظروف الصعبة وتكرار المنافسين والضغط، لكن تغييرات كولر أدت إلى الفوز، فوز عزيز في مباراة صعبة للأهلي بالدوري".

وأوضح طه إسماعيل: "مودرن سبورت منافس قوي وشرس ولعب أمام الأهلي رأس برأس، وهذا سر روعة المباراة، أعتقد أن هذه من المباريات الصعبة التي لعبها الأهلي".

الجدير بالذكر أن الأهلي وصل للنقطة 63، ليحتل وصافة ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز، وله 3 مباريات مؤجلة.

