أشرف صبحي يعطي اشاره البدء لانطلاق النسخه الثانيه من صيف شبابنا بالاسكندرية

ياسر رشاد - القاهرة - تشارك مديرية الشباب والرياضة بالاسكندرية بقيادة الدكتورة صفاء الشريف كوكيل الوزارة بكافه الهيئات الشبابية والرياضية بالاسكندريه في مبادره صيف شبابنا في نسختها الثانيه

وجاءانطلاق مبادره صيف شبابنا في كافه مراكز عروس البحر بمشاركه ٥٥الف مشارك من الهيئات الشبابية و الرياصبح في إطار حرص الوزارة، على توفير بيئة صحية وآمنة للشباب لممارسة الرياضة والأنشطة بمختلف المؤسسات والهيئات الشبابية خلال فصل الصيف، وتحفيزهم على الابتكار والإبداع في مختلف المجالات،حيث شارك مركز شباب الحرمين في إطلاق الفاعليات بأنشطه متعدده منها كره القدم و الكاراتيه والسباحة وأنشطه كشفيه وإرشادية

وتستمر المبادرة حتى ٢٠ سبتمبر المقبل، بجميع الهيئات الشبابية والرياضية،

وخلال الحفل أطلق وزير الشباب والرياضة شارة البدء في مبادرة "صيف شبابنا" موضحا أن الهدف من المبادرة هو تشجيع الشباب على المشاركة في الفعاليات الرياضية والثقافية والفنية خلال فصل الصيف، وتعزيز دور الشباب في بناء مستقبل مصر.

وأضاف الوزير أن مبادرة "صيف شبابنا" تأتي في إطار حرص الوزارة على توفير بيئة صحية وآمنة للشباب لممارسة الرياضة والأنشطة بمختلف المؤسسات والهيئات الشبابية التابعة للوزارة خلال فصل الصيف، وتحفيزهم على الابتكار والإبداع في مختلف المجالات.

وجاء تجمع المشاركين في الاحتفالية للتأكيد على مساندة ودعم شباب مصر لحجم المجهودات الكبيرة التي تشهدها البلاد في جميع الأنحاء، وفي رسالة تؤكد حرص شباب مصر على مواصلة البناء والتنمية التي تتحقق على أرض الواقع على مختلف الأصعدة برؤية حكيمة للقيادة السياسية.

وتأتى هذه الاحتفالية ضمن سلسلة من الفعاليات والأنشطة التي تنظمها الوزارة لتعزيز دور الشباب في المجتمع وتشجيعهم على المساهمة الفعالة في التنمية الشاملة، وذلك في إطار الرؤية الاستراتيجية للدولة في تنمية الشباب ودعمهم لتحقيق التنمية المستدامة .