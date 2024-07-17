وكيل محمد ممدوح يكشف حقيقة إقترابه من الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - كشف محمد الجيلاني وكيل أعمال محمد ممدوح مهاجم فريق حرس الحدود حقيقة إقترابه من الإنضمام لصفوف الزمالك خلال فترة الأنتقالات الصيفية الجارية.

وقال وكيل محمد ممدوح في تصريحات عبر فضائية “ أون تايم سبورت 2”: “ أي لاعب يتمنى اللعب للزمالك أو الهلي لكن محمد ممدوح يمتلك عقداً يمتد لـ 3 مواسم مع حرس الحدود ”.

وأضاف: “ في يناير الماضي تواصل معي أحمد سليمان عضو مجلس ادارة الزمالك للتعاقد مع اللاعب لكن الأمر كان صعباً لأن حرس الحدود كان ينفاس على الصعود للدوري الممتاز ”.

وأكمل: “ الحديث تجدد بعد إنتهاء الموسم مرة أخرى لكنه كما قلت مازال لاعباً في حرس الحدود ”.

وأردف: “ يفترض أن يدخل الزمالك في مفاوضات مع إدارة نادي حرس الحدود، ودوري كوكيل هو تقريب وجهات النظر بين الجانبين ”.

وأتم: “ تلقينا عرضاً من الإمارات خلال الفترة الماضية كما وصنا عرضاً روسياً وسنرى الأفضل بالنسبة للاعب خلال الفترة المقبلة ”.