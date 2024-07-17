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حسام عوار يوقع عقود إنتقاله لـ إتحاد جدة

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ياسر رشاد - القاهرة - بات نادي إتحاد جدة السعودي قاب قوسين أو أدنى من إتمام التعاقد مع الفرنسي حسام عوار في تدعيم قوي لصفوف الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

وقال فابريزيو رومانو خبير سوق الإنتقالات أن حسام عوار وقع بالفعل عقود إنضمامه لنادي الإتحاد السعودي.

ويسعى الإتحاد في الوقت الحالي لإنهاء الأمور بشكل رسمي مع روما الإيطالي قبل الإعلان رسمياً عن الصفقة خلال الساعات المقبلة.

ومن المنتظر ات تصل قيمة إنتقال حسام عوار من روما إلي إتحاد جدة مقابل 12 مليون دولار.

وشارك حسام عوار في 25 مباراة فقط مع روما الإيطالي بالموسم الماضي، ليصبح خارج حسابات نادي العاصمة الإيطالية في الموسم المقبل.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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