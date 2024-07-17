وائل جمعة يكشف سبب ابتعاده عن الكرة المصرية

ياسر رشاد - القاهرة - كشف مدافع الأهلي السابق ومنتخب مصر وائل جمعة سبب ابتعاده عن الكرة المصرية خلال السنوات القليلة الماضية.



وأكد وائل جمعة في تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي إبراهيم فايق المذاع عبر قناة mbc مصر 2، أنه كان هناك عرض من منتخب مصر للتواجد مع الجهاز الفني ورفضت في المرة الأولى.

وأوضح أنه كان هناك عرض جديد وتحدثت مع المسئولين في القناة بعد ذلك وكان هناك ترحيب شديد وتم حفظ وظيفتي بدون مرتب لحين نهاية فترتي مع منتخب مصر.

وأكمل مدافع الأهلي السابق تصريحاته: "عقب خسارة الفراعنة أمام السنغال قررت الخروج والابتعاد عن منتخب مصر لأن الأجواء العامة كانت لا تساعد على العمل".

وأضاف: "حظي سيء في العمل، وتجاربي في العمل مع الأهلي ومنتخب مصر لم تكن جيدة، وكان هناك تدخلات في عملي".