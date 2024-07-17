رمضان السيد: الأهلي لديه موروثات تاريخية.. وكولر أخطأ بالدفع بـأفشة وإمام سويًا

ياسر رشاد - القاهرة - أكد رمضان السيد نجم الكرة المصرية السابق، أن النادي الأهلي لديه موروثات تاريخية منها الرغبة في الانتصار رغم أي أزمات أو معوقات تواجه الفريق، مشيدًا برغبة اللاعبين وامتلاكهم الروح الانتصارية أمام مودرن سبورت، متمنيًا أن يكون كل الفرق المصرية لديهم نفس الروح والعزيمة.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة etc: "الأهلي في فورمة فنية وبدنية رائعة حاليًا بعدما حقق الانتصار الـ14 على التوالي، كما تحسن الأداء كثيرًا، وبدأ الفريق يظهر جيدًا في المستطيل الاخضر، وهذه أمور تُحسب للمدير الفني مارسيل كولر، والذي قام بتجهيز كل اللاعبين، ولا يمنح أي فرصة للاجهاد مطلقًا لأي عنصر داخل الفريق".

وأضاف: "خالد عبدالفتاح كان بعيدًا عن المشاركة ثم عاد للمشاركة مع الأهلي وأظهر بشكل قوي، وكل اللاعبين يتم تجهيزهم بشكل جيد، وهذا أمر يُحسب لكولر وجهازه، والروتيشن الذي يقوم به من بداية الدوري أمر جيد، وايضًا هناك اهتمام كبير بالجانب البدني، ومدرب الأحمال يستحق الإشادة".

وزاد: "هدف أفشة الملغي من أجمل الأهداف وهو هدف صحيح، ولا أعرف سر استبعاد الحكم محمد عادل لفترة طويلة ومن ثم الدفع به مجددًا في مباراة قوية بحجم الأهلي أمام مودرن سبورت، وكذلك لابد من محاكمة الذي قام باستبعاد الحكم محمود عاشور وهو مُقبل على المشاركة في الأولمبياد".

وواصل: "حتى عندما تم اختيار حكم لمباراة الأهلي وبيراميدز، تم جلب حكم اسباني من أسوأ الحكام الذين تم استقدامهم في تاريخ الكرة المصرية، ولا يستحق (5 دولار)، لم يكن جيدًا، حتى حكام الفار لم يكونوا موجودين أيضا في المباراة".

رمضان السيد: كولر أخطأ بالدفع بـ إمام وافشة سويًا

وزاد: "كولر أخطأ بالدفع بـ إمام وافشة سويًا، في ظل تميز فريق مودرن سبورت بالتحولات السريعة، والهدف الذي سجله إيبا، لو كان مروان عطية موجودًا كان من الصعب أن يمر مهاجم مودرن بهذا الشكل، لأنه لم يكن سوى أكرم توفيق بمفرده ولن يستطيع القيام بكل الواجبات الدفاعية، كان من الصعب البدء بالثنائي أفشة وإمام عاشور معًا، في ظل أن المنافس يمتلك سرعات وتحولات هجومية جيدة".

وأكمل: "طلعت يوسف يستحق الإشادة بسبب تطور مستوى مودرن سبورت في الفترة الأخيرة.. ومحمد الشناوي حارس الأهلي بعيد عن المستوى المعهود بعد الإصابة التي تعرض لها وغاب عن الملاعب على أثرها لفترة طويلة، ورغم عودته منذ شهرين، لكن كان الأفضل الاستمرار بالدفع بـ مصطفى شوبير طالما يسير بشكل طيب.. وقد تألق بشكل واضح في لقاء طلائع الجيش مؤخرًا".

وأتم: "طاهر لم يظهر بمستوى جيد وهي واحدة من أقل مبارياته رغم انه قدم مستوى طيب خلال الفترة الماضية".