مانشيستر سيتي يقترب من الكشف عن أولى صفقاته قبل الموسم الجديد

ياسر رشاد - القاهرة - أكدت صحيفة الديلي ميل البريطانية ان مانشيستر سيتي بطل الدوري الأنجليزي في المواسم الاربعة الأخيرة يستعد خلال الساعات القليلة القادمة للاعلان عن صفقته الاولى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية وهي ضم جناح نادي تروا الفرنسي ولاعب المنتخب البرازيلي سافيو .

وكان نادي مانشيستر سيتي يستعد خلال الأيام الماضية من اجل إتمام عملية التوافق مع قواعد اللعب النظيف المطلوبة في الدوري الانجليزي والتي انهاها الستيزنز بنجاح وبالتالي بات مستعدا لابرام عدد من الصفقات خلال الأيام القادمة.

ويعد سافيو - ٢٠ عاما - هو أحد المواهب التي برزت في الموسم الماضي مع نادي جيرونا الأسباني حيث لعب له معارا من نادي تروا الفرنسي ونجح في تقديم عروض رائعة مع النادي الأسباني حيث سجل تسعة أهداف و مرر تسعة تمريرات حاسمة خلال مباريات الدوري الأسباني الموسم الماضي وكان احد الاعبين المؤثرين في إنجاز فريق جيرونا بالتأهل إلى دوري أبطال أوربا للمرة الاولى في تاريخه .

ايضا نجح الاعب البرازيلي في الانضمام لأول مرة لمنتخب السليساو في بطولة كوبا أمريكا ٢٠٢٤ وقدم مباريات قوية مع المنتخب البرازيلي في البطولة رغم خروج الأخير من الدور ربع النهائي .

وقالت الصحيفة الانجليزية ان سافيو لن ينضم لرحلة مانشيستر سيتي الاعدادية في الولايات المتحدة الأمريكية حيث منحه الجهاز الفني بقيادة بيب جوارديولا راحة بعد انتهاء بطولة كوبا أمريكا.