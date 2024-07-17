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"كاس" تنصف عبد الله السعيد ضد الأهلي

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ياسر رشاد - القاهرة - حصل عبد الله السعيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ونجم بيراميدز السابق على حكم جديد من المحكمة الدولية “كاس” ضد النادي الأهلي.

وأصدرت “كاس” حكماً نهائياً بتغريم الأهلي 3 ملايين جنيه ونصف لصالح عبد الله السعيد كتعويض للاعب ".

وقال هاني زهران محامي عبد الله السعيد أن المحكمة الرياضية منحن الأهلي مهلة تمتد لـ 30 يوماً للسداد ".

وأكمل محامي اللاعب أنه في حال عدم السداد خلال هذه المهلة سيتعرض النادي الأهلي لعقوبات جديدة عن طريق وقف القيد او خصم النقاط.

وكان السعيد قد تقدم بشكوى ضد الأهلي أمام المحكمة الرياضية ضد القرار السابق بتغريمه والحجز على ممتلكاته لصالح الأهلي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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